Maneskin in concerto a Bologna, scaletta e info utili

Sotto le Due Torri è il giorno dei Maneskin. Stando alla frizzante accoglienza riservata dai fan durante la loro ultima esibizione in città, sarà una giornata caldissima.

Mancano poche ore all'attesissimo concerto. Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) sono infatti in viaggio verso Bologna. Lo show è in programminfatti per oggi, 16 marzo, all'Unipol Arena di Casalecchio (alle ore 21) dove si attende il pienone per la band, che ha registrato il tutto esaurito da tempo.

Maneskin in concerto a Bologna, la scaletta

In rete circola la scaletta della serata, che comprende i brani più famosi della band di Damiano & co. Secondo le indiscrezioni il concerto si aprirà con il brano “Don’t wanna Sleep” e chiuderà con “I wanna be your slave”. Ecco la lista completa delle canzoni, che potrebbe subire qualche modifica sia nell'ordine che nella scelta dei pezzi:

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

Biglietti Maneskin Unipol Arena - Bologna

Come anticipato il concerto dei Maneskin a Bologna è sold out da tempo. Ergo non sono più disponibili biglietti in vendita. I prezzi partivano dai 34,50 euro (per la zona Parterre) .

Come arrivare all'Unipol Arena di Casalecchio

Lo show sarà all'Unipol Arena di Casalecchio. Per raggiungerlo dalla stazione centrale dei treni di Bologna è stata attivata una navetta di collegamento diretto, senza fermate.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Per chi invece arrivasse in automobile, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Per il parcheggio l'Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.