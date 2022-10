Maneskin "Loud Kids Tour" 2023

Giovedì 16 e venerdì 17 marzo 2023 i Maneskin tornano sul palco dell'Unipol Arena con il "Loud Kids Tour" 2023. Il promo tour mondialle della band formatasi a Roma nel 2016 si svilupperà in 48 concerti fra Nord America ed Europa. Una gran bella notizia per i fan bolognese che potranno goderseli non una, ma due serate!

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà il 31 Ottobre 2022 da Seattle. Da lì i Måneskin suoneranno in 16 città degli Stati Uniti – tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023 e al quale si aggiungono nuove date. A seguito della grande richiesta, i Måneskin hanno ampliato gli show europei includendo venue iconiche come la O2 Arena di Londra, la Accor Arena di Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino, e aggiungendo nuove date in Italia, Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia.