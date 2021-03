Un nuovo ciclo di 6 appuntamenti per affrontare e approfondire i diversi linguaggi narrativi volti a fornire strumenti teorici e operativi per promuovere la cultura per adolescenti, con attenzione specifica alle differenze tra le singole età. Dall'analisi dei videogiochi tra interattività e rischi, si passerà ad un percorso affascinante tra nuove proposte letterarie e gli sviluppi del fumetto giapponese in Italia, per poi concludere il corso in un incontro con un autore. Il corso prevede una costante interazione con i partecipanti ai quali è richiesta la disponibilità a leggere i titoli proposti dopo ogni incontro. In collaborazione con Hamelin Associazione Culturale.

Sabato 27 marzo fra le 9:30 e le 12:00 "Il manga contemporaneo: una nuova fioritura". Dopo i primi passi negli anni ’80 e l’esplosione editoriale tra gli anni ’90 e la prima metà dei 2000, il fumetto giapponese in Italia ha vissuto un’apparente fase di stallo. Di recente un nuovo rinascimento ha coinvolto tutto il settore, consegnando alle stampe alcuni degli autori contemporanei più interessanti e classici dimenticati. Dopo una breve parentesi storica, ci concentreremo sulle tendenze del manga contemporaneo in Italia, esplorando gli autori e le tendenze principali al fine di muovere i primi passi nello straordinario mondo del fumetto giapponese. Con Matteo Gaspari