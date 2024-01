Manon Lescaut di Puccini: l'imperdibile prima d’Opera nel cuore di Bologna

Il nuovo anno si apre con una programmazione teatrale unica e poliedrica in uno dei teatri più suggestivi nel cuore di Bologna. Uno spettacolo esclusivo che riunisce musica ed elegante teatro per iniziare il 2024 con tutto il meglio dell'ambito culturale e musicale della storia dell'Opera.

Omaggio a Puccini al Teatro Comunale di Bologna

Arriva la prima Stagione d’Opera 2024 del Teatro Comunale di Bologna. Nel 2024, ricorrono cento anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, uno dei compositori più amati e influenti della storia dell'Opera. Per l'occasione il Comunale ha il scelto di inaugurare il nuovo anno con "Manon Lescaut", un omaggio al genio che ha ridefinito il genere dell'Opera toccando le corde più profonde dell'animo umano con composizioni indimenticabili.

Cinque le date da segnare sul calendario: l'evento si terrà da giovedì 26 gennaio presso il Comunale Nouveau in piazza della Costituzione, 4.

Manon Lescaut: l'opera

"Manon Lescaut" è l'opera che ha segnato il debutto di Puccini nel mondo dell'Opera, rappresentando il primo capitolo di una carriera straordinaria. Tratta dal romanzo di Antoine-François Prévost e musicata da una partitura ricca di lirismo e pathos. Manon Lescaut rappresenta un'immersione profonda nelle emozioni umane, nell'amore appassionato e nella tragica lotta contro le convenzioni sociali, un viaggio musicale che spazia dall'innocenza all'abisso dell'amore impossibile.

Un debutto col botto, Le villi, poi un inciampo, Edgar: la terza opera è per Puccini, come già per Verdi, il momento della verità. E Manon Lescaut non delude, anzi, apre la strada alla Bohème, a Tosca, a Madama Butterfly. Prende forma, però, non senza fatica e al libretto mettono mano in molti, perfino troppi: Giacosa, Illica, Leoncavallo, Oliva, Praga, Giulio Ricordi e lo stesso Puccini.

Dal romanzo epistolare dell’abate Prévost, già fonte per Auber e Massenet, si estraggono quattro quadri, con molti passaggi sottintesi: quel che conta non è tanto la logica del racconto, quanto l’espressione di una passione bruciante, ossessiva, simboleggiata dal ricorrere di motivi conduttori e sigillata dalle ultime parole della protagonista: “Le mie colpe travolgerà l’oblio, ma l’amor mio non muor”.

Manon Lescaut debutta a Torino il 1° febbraio 1893; il 9 alla Scala sarà la volta di Falstaff, come in un passaggio di consegne fra due generazioni, il sorriso del tramonto e l’ardore della gioventù.

Lo spettacolo

Direttrice dello spettacolo bolognese è Oksana Lyniv. Regia di Leo Muscato. Maestro del Coro Gea Garatti Ansini. Coro, Orchestra e Tecnici del Teatro Comunale di Bologna. Opening partner Gruppo Hera.

Personaggi e interpreti:

Manon Lescaut - Erika Grimaldi/Lana Kos (27-31 gennaio);

Lescaut - Claudio Sgura/Gustavo Castillo (27-31 gennaio);

Renato Des Grieux - Luciano Ganci/Roberto Aronica (27-31 gennaio);

Geronte di Ravoir - Giacomo Prestia;

Edmondo - Paolo Antognetti;

L'oste - Kwangsik Park;

Il maestro di ballo - Bruno Lazzaretti;

Un musico - Aloisa Aisemberg;

Un sergente - Kwangsik Park;

Un lampionaio - Cristiano Olivieri;

Un comandante di Marina - Costantino Finucci.

Informazioni utili

Per assistere allo spettacolo basta prenotate i biglietti, già disponibili, su questo sito, con un costo a partire da 10 euro (tariffa studenti) a 150 euro. Gli under 30 possono usufruire di una riduzione pari al 50% su tutti i turni, gli under del 35% su turno sera 1 e turno prime, gli over 65 del 30% sui turni pomeriggio 1 e 2.

La riduzione per gli studenti (10 euro) è valida nelle seguenti date: 27, 28 e 31 gennaio, per iscritti all’Università di Bologna, all’Accademia di Belle Arti di Bologna e al Conservatorio di Musica Giovan Battista Martin. I biglietti sono in vendita solo presso la biglietteria del Teatro Comunale negli orari di prevendita (dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 18.00 e il sabato dalle 11.00 alle 15.00).

Date spettacoli

venerdì 26 gennaio alle ore 20.00. Turno Prime.

Sabato 27 gennaio alle ore 18.00. Turno Pomeriggio 1.

Domenica 28 gennaio alle ore 16.00. Turno Domenica.

Martedì 30 gennaio alle ore 20.00. Turno Sera.

Mercoledì 31 gennaio alle ore 18.00. Turno Pomeriggio 2.

Il Comunale Nouveau vi aspetta numerosi.