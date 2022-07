Manuel Agnelli live al BOtanique

Giovedi 14 luglio Manuel Agnelli in concerto sul palco del BOtanique.

Manuel Agnelli (Milano, 13 marzo 1966) è un cantautore, musicista, produttore discografico e personaggio televisivo italiano, fondatore e frontman del gruppo alternative rock Afterhours.

Da sempre un punto di riferimento della scena alt-rock italiana, sia come solista che in qualità di leader degli Afterhours. La band, fondata nel 1985 da Manuel stesso, è tuttora in attività. Come produttore artistico, ha lavorato con artisti seminali tra cui Massimo Volume, La Crus, Cristina Donà e Scisma; ha inoltre creato realtà culturali importanti come il Tora! Tora! Festival e il polo artistico Germi oltre che autore e conduttore del programma televisivo Ossigeno (Raitre). È inoltre giudice di X Factor in varie stagioni del programma, tra cui quella attualmente in onda su Sky Uno, in cui ha contribuito a lanciare i Måneskin, i Little Pieces of Marmelade, i Melancholia. Fa il suo debutto ufficiale come solista nel 2021, a 55 anni con due canzoni tratte dalla colonna sonora del film Diabolik: "La profondità degli abissi" e "Pam Pum Pam".