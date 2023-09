"Maple Death in the Park 2023": tre giorni di concerti, djset e banchetti

Dal 7 al 9 settembre ritorna per la terza edizione Maple Death in the Park, una tre giorni di concerti suddivisa su due palchi, con live, djset e banchetti. Dopo quattro stagioni estive di appuntamenti organizzati insieme, si intensifica la collaborazione tra Maple Death Records e Frida Sugarhill, rassegna dedicata alla musica underground, in programma a Frida nel parco, il chiosco azzurro che si trova dentro al parco della Montagnola, a Bologna.

La line-up prevede alcune delle migliori uscite di Maple Death dell’ultimo biennio, Bono / Burattini: il duo composto da Francesca Bono (Ofeliadorme) e Vittoria Burattini (Massimo Volume) presenterà il fortunatissimo Suono In Un Tempo Trasfigurato, già segnalato tra le migliori uscite dell’anno dalla BBC, Battiti Radio 3, Internazionale, un mix di Kraut cosmico e psichedelia, dal post-rock all’avanguardia, con rimandi alle sperimentazioni cinematografiche di Ennio Morricone e Klaus Schulze. Dalla Sardegna arriverà il garage-rock’n’roll dei Gentilesky che hanno da poco dato alle stampe il loro debutto per la storica label di Chicago Hozac Records. Arriverà Maria Violenza, regina del synth punk sull’asse Palermo/Roma Est con i suoi beat ossessivi e scuri; dalla Germania ospite Bobby Would con il suo avant-pop stralunato ricco di sfumature 60s e da Foligno il prodigio dell’elettronica Leonardo Martelli, groove sinuosi ed alieni che hanno fatto innamorare la label francese Antinote. Tra gli altri nomi, Ravaneto, nuovo progetto di Manuele Giannini degli storici Starfuckers, Giulio Stermieri, pianista e compositore al suo debutto, che presenterà il nuovo lavoro basato sull’organo Farfisa e sul sampler. Data unica in Italia per gli alfieri del noise-rock Hallelujah!. Grande attesa per la performance dell’artista veneto Krano che presenterà ‘Lentius Profundius Suavius’, piccolo gioiello di folk-rock stralunato e intimista.

Durante i live si alterneranno in console molti dj vicini allo spirito di Maple Death: Etta Simone (Neu Radio) e Nic Casalino (Fanfulla, Magick Bar), Blak Saagan, Sandra Mason, FERA.

Programma:

Giovedì 7 Settembre Bono / Burattini - Ravaneto - Blak Saagan djset

Venerdì 8 Settembre Maria Violenza - Gentilesky - Giulio Stermieri - Aldo Morto - Sandra Mason djset - Fera djset

Sabato 9 Settembre Bobby Would - Hallelujah! - Krano - Leonardo Martelli - Grip Casino/Isaac Cugini - Nicola Casalino & Etta Simone djset