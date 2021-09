"Maple Death in the Park": tre giorni di concerti djset e banchetti al Parco della Montagnola

Al via dal 9 all’11 settembre "Maple Death in the Park", una tre giorni di concerti suddivisa su due palchi, con live, djset e banchetti. Dopo due stagioni estive di appuntamenti si intensifica la collaborazione tra Maple Death Records e Frida Sugarhill, rassegna dedicata alla musica underground, in programma a Frida nel parco, il chiosco azzurro che si trova dentro al parco della Montagnola.

La line-up prevede alcune delle migliori uscite di Maple Death nel 2021.

Prevista l'anteprima mondiale del nuovo spettacolo di John Duncan e Stefano Pilia 'Try Again'. L'artista sperimentatore americano, uno dei padrini del noise, e il chitarrista avant, presenteranno per la prima volta il loro disco collaborativo, un viaggio cinematico e industrial guidato dalla voce sciamanica di Duncan.

Da Roma Est e dalla fertile scena del Fanfulla in programma il synth-punk acido degli Holiday Inn e il live degli WOW con le loro canzoni notturne, sognanti e colme di tenebra. Da Londra ospiti i Qlowski con la prima data Italiana del loro tour per l'esordio dark post-punk 'Quale Futuro?'. Da Atene/Gotheborg in programma la techno estatica dei Jerome, il duo formato da Annalisa Iembo e Stella Mathioudakis, che nel 2021 pubblicherà il proprio debutto. Da Milano in arrivo Everest Magma che ha appena pubblicato 'Nuova Abduzione', un viaggio ambient tropicale tra dub e ritmi campionati; da Bologna, poi, ospite J.H. Guraj, il progetto di Dominique Vaccaro, autore di 'Introspection / Migration', uno dei migliori album di chitarra e avanguardia usciti nel 2020. Infine, da Torino in arrivo il dub isolazionista dei SabaSaba, con una anteprima live del loro prossimo disco in uscita a fine 2021.

Durante i live si alterneranno in console molti dj vicini allo spirito di Maple Death: Carolina Martines (Undicesimacasa), Massimo Carozzi, Etta Simone e Andrea Pavanello (NEU RADIO) oltre al fondatore della label Jonathan Clancy.

BIO MAPLE DEATH

Maple Death Records è una label fondata sul finire del 2014 a Bologna che si colloca al crocevia tra noise, avant-pop, punk, psych, industrial, rock’n’roll e sperimentazione con una particolare attenzione per l’underground italiano e Canadese. Cindy Lee, Krano, WOW, Blak Saagan, Whitney K, John Duncan, Holiday Inn, His Electro Blue Voice, Slaylor Moon, Jerome, SabaSaba sono solo alcuni degli artisti che hanno pubblicato cassette ed LP per Maple Death attirando l'attenzione di magazine e siti soprattutto stranieri come Gorilla Vs Bear, NPR, Noisey, The Quietus, Aquarium Drunkard, BBC, Brooklyn Vegan, The Wire, Inverted Audio.

IL PROGRAMMA:

Maple Death in the Park

9 - 10 - 11 Settembre 2021

Bologna - Frida Nel Parco

Parco della Montagnola

3 giorni di live e djsets

live sets:

Giovedì 9 Settembre

John Duncan & Stefano Pilia

J.H. Guraj

Venerdi 10 Settembre

WOW

SabaSaba

Catholic Block

A.S Mathews

Sabato 11 Settembre

Holiday Inn

Qlowski

Everest Magma

Jerome

DJ Sets all three days by Blak Saagan, Carolina Martines (Undicesimacasa), Etta Simone & Andrea Pavanello (NEU Radio), Massimo Carozzi, Jonathan Clancy, Freakscene, Camilla (Radio Raheem).



