"Maple death in the park": concerti in montagnola

Dall'8 all'10 settembre torna per la seconda edizione "Maple Death in the Park". Una tre giorni di concerti suddivisa su due palchi, con live, djset e banchetti.

Programma:

Giovedì 8 settembre Blak Saagan Expaanded - Julinko - Mai Mai Mai (djset)

Venerid 9 settembre Heart Of Snake - Dead Horses - Steve Pepe {scope}- Grotto Terrazza (djset)

Andrea Marini (SabaSaba, djset) - Bob Junior & Dark Mimosa (cassette djset)

Sabato 10 settembre- Krano - Theoreme - Succhiamo - Moli del tro (Radio Kiosk, djset) - Fera & Maria Sole (djset) - Etta Simone (djset)