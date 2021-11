Epifania a Crevalcore: Maratona e Maratonina della Befana

La quota per la Maratona è di 40€ (35€ per Club SuperMarathon) e per la Maratonina di 20€ (per tutti); dal 16 dicembre e fino al 3 gennaio 2022 diventeranno 55€ per la Maratona (50€ per Club SuperMarathon) e 25€ (per tutti) per la Maratonina.

Prezzo La quota per la Maratona è di 40€ (35€ per Club SuperMarathon) e per la Maratonina di 20€ (per tutti); dal 16 dicembre e fino al 3 gennaio 2022 diventeranno 55€ per la Maratona (50€ per Club SuperMarathon) e 25€ (per tutti) per la Maratonina.

Il 6 gennaio a Crevalcore con Emma Scaunigh madrina della 10a Maratona.

Fervono i lavori a Crevalcore per allestire al meglio l’appuntamento del 6 gennaio 2022, quando sulle strade della cittadina si festeggerà il decennale della Maratona e la 6a edizione della Maratonina della Befana.

Madrina della manifestazione Emma Scaunigh (5 volte consecutive Campionessa Italiana di Maratona, 2 volte di Mezza Maratona e medaglia d’Oro a squadre nella Coppa del Mondo di Maratona del 1985 ad Hiroshima) che ha confermato la sua presenza a Monica Barchetti e Andrea Accorsi di Crevalrun ASD, organizzatrice dell’evento.

La prima scadenza delle iscrizioni è stata POSTICIPATA a mercoledì 15 dicembre, con chiusura il 3 gennaio 2022 salvo preventivo raggiungimento di 400 iscritti sulla Maratona e di 700 sulla Maratonina.

La quota per la Maratona è di 40€ (35€ per Club SuperMarathon) e per la Maratonina di 20€ (per tutti); dal 16 dicembre e fino al 3 gennaio 2022 diventeranno 55€ per la Maratona (50€ per Club SuperMarathon) e 25€ (per tutti) per la Maratonina.

La scheda compilata in ogni sua parte, oltre a copia del certificato medico valido al 6/1/22 e alla ricevuto del versamento, dovrà essere inviata a iscrizionicrevalcore@gmail.com.

La manifestazione rispetterà i Protocolli in vigore alla data delle gare, sia per quanto riguarda i controlli degli Atleti sia per quanto riguarda i vari allestimenti o strutture utili all’iniziativa.

Tra i vari obblighi, al momento, il posizionamento ai punti di ristoro di acqua in bottigliette sigillate alle quali si aggiungeranno confezioni di alimenti solidi sul percorso ed all’arrivo; per la Maratonina ai km 10 e 15, per la Maratona ai km 10, 15, 20, 25, 30, 35.

La Palestra Comunale sarà sempre punto di ritrovo con la partenza allo Stadio Comunale, a pochi metri di distanza; la Maratona partirà alle ore 9,02 (tempo massimo 6 ore), mentre la Maratonina si avvierà alle ore 9,30 con chiusura entro le ore 12,30.

Tanti i premi a disposizione, grazie al supporto di Main Sponsor come CiaoRunner/Iovedodicorsa e BPER, per le due gare intitolate a due grandi personaggi come Vito Melito e Claudio Preti.

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale invece il “memorial 7 gennaio 2005”, in ricordo della tragedia ferroviaria al Ponte della Bolognina.

Informazioni, aggiornamenti del Programma in base ai Protocolli in vigore, elenco degli iscritti o quello completo dei premi, saranno consultabili sul sito www.maratonadicrevalcore.com oppure scrivendo a infomaratonadicrevalcore@gmail.com o contattando il 349.6048137.