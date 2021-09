Torna la Maratona di Crevalcore: appuntamento il 6 gennaio 2022

Fino al 31 ottobre la quota per la Maratona è di 40€ (35€ per Club SuperMarathon) e per la Mezza a 15€ (per tutti), che dal 1° novembre e fino al 31 dicembre diventeranno 55€ per la Maratona (50€ per Club SuperMarathon) e 20€ (per tutti) per la Mezza Maratona.

Prezzo Fino al 31 ottobre la quota per la Maratona è di 40€ (35€ per Club SuperMarathon) e per la Mezza a 15€ (per tutti), che dal 1° novembre e fino al 31 dicembre diventeranno 55€ per la Maratona (50€ per Club SuperMarathon) e 20€ (per tutti) per la Mezza Maratona.

Il 6 gennaio 2022 per il decennale della Maratona di Crevalcore (BO)

Dopo il forzato stop causa Covid nel 2021, quando la manifestazione si era spostata al 9 maggio ed aveva validità di Campionato Nazionale Uisp sulla Mezza, l'appuntamento con la Maratona di Crevalcore ritorna alla data classica del 6 gennaio, festeggiando il suo decennale.

La Maratona sarà “memorial Claudio Preti”, in nome dell'importante personaggio crevalcorese che tanto ha dato allo Sport ed ai Giovani, e “memorial 7 gennaio 2005” a ricordo dell'incidente ferroviario della Bolognina, con un premio al primo Atleta al passaggio sull'omonimo ponte.

Torna anche la Maratonina della Befana, alla sua 6a edizione e sempre “memorial Vito Melito” in onore di un grande Campione ed Amico.

Sul percorso accuratamente misurato e pianeggiante la Maratona partirà alle 9,02 (ora della scossa del maggio 2012) con tempo max 6 ore, mentre la Maratonina (tempo max 3 ore) si avvierà alle 9,30.

Le gare saranno approvate UISP, con Ciao Runner e Iovedodicorsa main sponsor delle gare.

Sarà anche l'esordio in veste organizzativa di Crevalrun ASD, nata nel 2020 in piena emergenza Covid per volontà delle stesse persone che hanno gestito la manifestazione dalla prima edizione del 2012.

Ora Crevalrun ripropone l'evento nel pieno rispetto di Regole e Protocolli che, come già visto da marzo 2020 ad oggi, possono essere in continua evoluzione e per questo si cercherà di mantenere un continuo aggiornamento sulla situazione.

Le iscrizioni si apriranno entro il mese di settembre 2021 (a breve uscirà comunicato con tutte le modalità, anche sul sito della manifestazione), con un numero chiuso per la Maratona a 400 iscritti e a 700 per la Mezza Maratona, per chiudersi lunedì 3 gennaio 2022, salvo preventivo raggiungimento dei limiti massimi.

Due le scadenze per le quote di iscrizione.

Fino al 31 ottobre la quota per la Maratona è di 40€ (35€ per Club SuperMarathon) e per la Mezza a 15€ (per tutti), che dal 1° novembre e fino al 31 dicembre diventeranno 55€ per la Maratona (50€ per Club SuperMarathon) e 20€ (per tutti) per la Mezza Maratona.

A tutti gli arrivati medaglia ricordo e, per gli uomini sotto le 3 ore e le donne sotto le 3h30’ nella Maratona, un ulteriore premio in natura.

Premi anche ai primi 3 uomini ed alle prime 3 donne delle Classifiche Generali di entrambe le distanze, poi esclusi dalle Categorie che prevedono riconoscimenti alle prime 3 donne da SF e prec. a SF65 e oltre ed ai primi uomini 3 da SM e prec. a SM75 e oltre in entrambe le distanze.

Confermato il Trofeo Pronto Trasporti che premierà, su entrambe le distanze, il 1° uomo e la 1a donna tesserati per Società bolognesi.

L'elenco completo dei premi sarà consultabile sul sito www.maratonadicrevalcore.com.

Per tutte le informazioni, compreso l'eventuale aggiornamento dei Protocolli che potrebbero imporre modifiche, si consiglia di consultare il sito www.maratonadicrevalcore.com o scrivere a infomaratonadicrevalcore@gmail.com o contattare il 349.6048137.