Maratona e Maratonina di Crevalcore: la data del 2022 è il 18 aprile

Prezzo 40€ (35 per Club SuperMarathonItalia) e per la Maratonina a 20€ (per tutti)

La Maratona e la Maratonina di Crevalcore finalmente tornano dopo i tanti cambi di programmi dovuti alla pandemia. L'appuntamento per il 2022 è da segnare in agenda: il 18 aprile. Dal 16 aprile e fino alla mattina del 18 aprile passeranno a 55€ (50 per Club SuperMarathonItalia) per la Maratona ed a 25€ (per tutti) per la Maratonina. Entro il 15 aprile prezzi differenti: tutte le info su www.maratonadicrevalcore.com

La foto: Federica Moroni vincitrice dell’ultima edizione 2020 (foto Phototoday)