"Marbreblond kid's drive" all'autodromo di Imola

Seconda tappa del gran finale del progetto “MarbreTeam: la scuderia per giovani sognatori”, finanziato dall’Avviso Youz Officina della Regione Emilia-Romagna, è il “MarbreBlond Kid’s Drive” di domenica 9 Giugno 2024 a Imola, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: un evento gratuito rivolto ai bambini e alle loro famiglie, promosso dall’associazione cesenate MarbreBlond DidArt APS.

100 kit MarbreCar (la macchinina automontate firmata MarbreBlond), disponibili su prenotazione fino ad esaurimento, per realizzare un “Drive-in” a misura di bambino e permettere ai più piccoli di diventare al tempo stesso costruttori, artisti e spettatori.

Un’occasione d’intrattenimento di valore, intrisa di svago, creatività e applicazione cognitiva, che, coinvolgendo tutta la famiglia, coniuga nella sua essenza l’approccio laboratoriale del maestro Bruno Munari e la visione estetica dell’artista Jean Dubuffet.

Al MarbreBlond Kid’s Drive-in i piccoli partecipanti prima assemblano la propria automobilina di cartone, poi la trasformano in un’opera d’arte personalizzandola con i colori rosso e blu forniti, infine, dopo esservi saliti a bordo, assistono alla proiezione di un film d’animazione sotto le stelle e, al termine della serata, portano via con sé la propria creazione.

Domenica 9 Giugno, presso l’area del Paddock 3 in Via Malsicura 1, la consegna dei kit MarbreCar per il laboratorio è prevista dalle ore 19.00 alle ore 20.30. DoppioMalto Imola, per l’occasione, offrirà la possibilità di consumare la cena in formula pic-nic.

La proiezione del film “Herbie – Il supermaggiolino” avrà inizio alle ore 21.00, quando tutti i partecipanti saranno saliti a bordo della propria macchinina e disposti sulla griglia di partenza dinnanzi al maxi-schermo.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al contatto whatsapp 3759027573.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Imola, in collaborazione con l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.