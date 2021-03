"Marca": l'edizione 2021 in presenza a BolognaFiere

Torna "Marca": l'edizione 2021 va in scena a BolognaFiere dal 23 al 24 giugno 2021.

Marca by BolognaFiere è la seconda fiera in Europa del settore MDD ed è il grande Salone internazionale sui prodotti a Marca del Distributore, organizzato da BolognaFiere in collaborazione con l’Associazione della Distribuzione Moderna (ADM). Giunta alla 17ma edizione, Marca by BolognaFiere è l’unica manifestazione italiana interamente dedicata alla marca commerciale, nella quale quasi 900 aziende espongono i prodotti dell’eccellenza italiana a Marca del Distributore. Marca by BolognaFiere si è accreditata in questi anni come l’appuntamento d’eccellenza per la business community del settore, in cui l’industria di Marca del Distributore ha l’opportunità di sviluppare relazioni con le principali Insegne della DMO che a Marca espongono e promuovono annualmente le loro politiche MDD.

La curva pandemica, il progredire delle campagne di vaccinazione su scala internazionale, i provvedimenti governativi che impediscono (di fatto) lo svolgimento di manifestazioni fieristiche nel primo trimestre del l’anno, stanno determinando una nuova articolazione dei calendari fieristici 2021; l’obiettivo degli Organizzatori è quello di individuare le migliori condizioni per lo svolgimento degli eventi, evitando sovrapposizioni fra gli appuntamenti in agenda e, contemporaneamente, posizionandosi in periodi che, presumibilmente, potranno assicurare la presenza di operatori nazionali e internazionali.

È in linea con questi obiettivi che BolognaFiere - organizzatrice di MarcabyBolognaFiere, in collaborazione con ADM, Associazione Distribuzione Moderna – ha deciso di posticipare al 23 e 24 giugno 2021 lo svolgimento dell’evento.

La leadership della manifestazione, il suo accreditamento presso la business community (non solo nazionale), ha spinto gli organizzatori al posticipo della manifestazione per assicurare la realizzazione di un format coerente agli standard che lo caratterizzano, in sicurezza e in linea con le aspettative del mercato. Una decisione anche a tutela degli investimenti di espositori e visitatori che, in questi anni, sono stati i protagonisti del successo dell’evento.

Fra le iniziative in programma: dal 15 al 25 marzo 2021 è confermato l’appuntamento con MARCA DIGITAL SESSION l’iniziativa che supporta e potenzia il dialogo tra le insegne e i loro MDD partner, consentendo a espositori e buyer nazionali e internazionali di incontrarsi su una piattaforma virtuale, propedeutica alla definizione di nuove strategie di business su scala mondiale e agli incontri che proseguiranno nel Quartiere fieristico, quando sarà possibile presentare al mercato anche i prodotti.