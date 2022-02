Marca by BolognaFiere edizione 2022

BolognaFiere annuncia le nuove date della 18esima edizione di MarcabyBolognaFiere la manifestazione si terrà dal 12 al 13 aprile 2022.

Un posticipo di tre mesi, dunque, che consentirà alla business community MDD di organizzare con maggiore tranquillità l’agenda degli incontri in Fiera e, agli operatori internazionali, di pianificare la visita all’evento potendo presumibilmente contare sulla normalizzazione dei collegamenti.

Con oltre 900 aziende espositrici, la presenza della DMO e dei buyer nazionali e internazionali MarcabyBolognaFiere 2022 si conferma la piattaforma espositiva di riferimento per i protagonisti della PL food, non food e, con logica di filiera, per gli operatori di due ambiti fortemente collegati: quello dei prodotti freschi, a cui è dedicato un format esclusivo - MARCA FRESH - focalizzato quest’anno all’innovazione del comparto e quello riferito al settore dei beni intermedi per la supply chain MDD (Packaging, Logistica, Materie Prime, Ingredienti, Tecnologia e Servizi) cui è dedicata la ottava edizione di MARCA TECH.

MarcabyBolognaFiere è un evento organizzato da BolognaFiere, in collaborazione con ADM, Associazione Distribuzione Moderna.