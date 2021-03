Marcello Romeo a formusic tv

Il cantautore bolognese Marcello Romeo presederà Mercoledì 31/03/2021 il suo nuovo album " Dolceamaro" in diretta streaming a partire dalle ore 11:30 su www.radioformusic.it.

Marcello Romeo è un cantautore cresciuto artisticamente a Bologna, ascoltando la musica dei grandi Cantautori.

Negli anni matura diverse conoscenze artistiche e del mondo dello spettacolo, da Dalla a Bennato a Tozzi e altri importanti collaboratori e cantautori.

Inizia le prime pubblicazioni discografiche con Irma Records fino ad arrivare ad intraprendere un proprio percorso artistico, grazie all'ingresso nell'etichetta discografica PMS Studio, che lo porta alla pubblicazione di un maxi singolo "Dentro Una Cometa", l'EP "Duets" dove vanta importanti collaborazioni e duetti con importanti artisti e il singolo "La grammatica del cuore" con Ignazio PIttari e Federico Aicardi.

All'interno della sua carriera artistica, Marcello Romeo diviene compositore e autore per altri artisti e produttore discografico della label Playtune Records del gruppo PMS Studio, dove varie produzioni vedono la sua mano sia per il lato esecutivo che per quello artistico, ma le creazioni non si limitano al lato musicale, vanno ben oltre, con la realizzazione di spettacoli teatrali, format di musica in teatro e di varietà come:

La Grammatica del Cuore realizzato nel teatro di Dozza, Le canzoni Sussurrate, cuor di vinile in scena al teatro del Navile e molte altre.

Il 27 Marzo 2020 viene ripubblicato dall'etichetta PMS Studio l'album "La bottega dei pasticci", e tre giorni più tardi il nuovo singolo "Smeraldo e Catrame". Il brano racconta il mistero della Contessa Francesca Vacca Augusta, scomparsa nel mare, dalla scogliera della villa Altachiara e la relativa sparizione dello scrigno contenente favolosi gioielli, ma il brano stesso è anche l'omaggio dell'autore al grande Lucio Dalla, brano nato da un sogno e da una rivelazione.

Il 10 Febbraio 2021 esce l'album "Dolce Amaro", una raccolta di brani tra inediti, singoli precedentemente usciti e rivisitazioni di brani prodotti in passato in formato CD audio che su tutti i Digital store. Insieme all'album esce il videoclip di "Mani Leggere", con la partecipazione della ballerina Laura Camassa.