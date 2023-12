8^ Marcia della Pace e accoglienza Città di Bologna, 1 gennaio 2024

"Noi non ci rassegniamo a questo momento così difficile, così drammatico, in cui le stragi di civili sono continue, pensiamo ai popoli in Ucraina e in Terrasanta, e in molte altre parti del mondo. Non ci rassegniamo alle guerre e alle stragi, e come società civile della città, come comunità plurali e con l’anima della città intera, ci vogliamo trovare, vogliamo manifestare, perché il nome della pace va indicato, va pronunciato, la speranza della pace va invocata incessantemente. Pensiamo che non si troverà mai quello che non si cerca, cerchiamo la pace e proprio nei momenti più difficili , quando ci rendiamo conto che la pace non c’è, ancora di più dobbiamo sforzarci per cercarla e costruirla. Oggi non si parla più di futuro! E infatti non può esserci futuro senza pace. Ma la via della Pace, nell’era planetaria del potere tecnologico e dell’intelligenza artificiale, non può che passare oggi per una via popolare di nonviolenza, di rinuncia irreversibile nella gestione dei conflitti tra gli uomini e gli Stati ad ogni forma di violenza, di sopraffazione, di difesa cieca di sfere di influenza, in uno scontro sconsiderato e irresponsabile per la sorte di tante popolazioni e dell’intero Pianeta.

Siamo qui a dirlo in piazza, una piazza di corpi perché prenda corpo e visibilità il popolo della pace e della Costituzione che ha ripudiato la guerra, e si esprima una domanda politica di pace capace di incidere ma per davvero nelle nostre democrazie.”

Così Alberto Zucchero del Portico della Pace -la rete degli artigiani della pace che raccoglie varie associazioni sia religiose sia laiche e promuove dal 2016 manifestazioni cittadine con l’adesione di decine di realtà della società civile bolognese- invita a iniziare il nuovo anno a Bologna partecipando alla Marcia della Pace e dell'Accoglienza 2024, giunta alla 8^ edizione dal titolo “Quale futuro? La via della nonviolenza”. Alle 15.00 il ritrovo in piazza Nettuno, poi il corteo e l’arrivo alla Bolognina in Piazza Coperta Lucio Dalla con gli interventi finali di Susanna Camusso già Segretaria generale CGIL e oggi parlamentare, Luisa Morgantini già Vicepresidente del Parlamento europeo e Presidente di AssopacePalestina, e Carlo Cefaloni giornalista e redattore di Città Nuova e Premio Colombe d’Oro per la Pace 2023.

Ma non è tutto. Lo rifanno! Il Cardinal Zuppi, Yassine Lafram e Daniele De Paz (presidenti rispettivamente dell’Ucoii e della Comunità ebraica bolognese) saranno di nuovo insieme sul palco in Piazza Nettuno dopo l’importante manifestazione del 5 dicembre scorso “Pace Salam Shalom” sempre a Bologna, che ha avuto risonanza nazionale ben oltre le mura cittadine. Il loro gesto conferma e

testimonia il cammino di amicizia e costruzione quotidiana dell’unità che le comunità cristiana islamica ed ebraica portano avanti da anni a Bologna nel seno dell’unico Dio di Abramo.

E poi Alessandro Bergonzoni, candidato a diventare Ambasciatore della pace e della nonviolenza! In Piazza del Nettuno Angela Querzè, a nome del Portico della Pace e della cittadinanza, lancerà la candidatura del noto artista bolognese al ruolo di Ambasciatore della Città per la pace e la nonviolenza, per il valore artistico e l’impegno civile della sua produzione di attore e scrittore. Sarà Daniele Ara, assessore alla scuola della Gunta Lepore con le nuove deleghe alla pace e alla nonviolenza, a consegnare a Bergonzoni il foulard con i colori dell’arcobaleno assumendo l’impegno dell’Amministrazione a vagliare nelle prossime settimane la candidatura dell’artista.

Infine da segnalare l’intervento sempre in Piazza del Nettuno della comunità del carcere rappresentata da una delegazione guidata dal cappellano p. Marcello Mattè. E quello ad una voce delle diverse comunità cattoliche protestanti e ortodosse riunite nel Consiglio ecumenico delle Chiese cristiane di Bologna.

La Marcia della pace e dell'accoglienza, a partire dal primo evento organizzato sull’onda degli attentati terroristici del 2015 a Parigi e del conflitto siriano, si rivolge ad associazioni confessionali e laiche, credenti e non credenti, reti civiche, comunità, gruppi informali, realtà

interculturali e singoli individui che hanno dato vita, proprio nel corso del 2016, all’esperienza del Portico della pace (www.facebook.com/porticodellapace), luogo civico di incontro e confronto di ogni linguaggio cultura e fede religiosa, in prima fila lungo tutto il 2022 e il 2023 nel promuovere sotto le Due Torri le mobilitazioni per la guerra in Ucraina e in Palestina.

La Marcia della pace e dell'accoglienza 2024 ha il Patrocinio di Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Banca Etica. Da quest’anno si aggiunge anche il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Sono oltre 50 le realtà aderenti alla Marcia 2024, fra Associazioni Comunità Gruppi e Organizzazioni di stampo civico religioso laico sindacale e politico, che ben rappresentano la natura civica interculturale e interreligiosa dell’appuntamento.