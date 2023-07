Rassegna “Accadde domani”: all'Arena Puccini arriva Marco Bellocchio

Martedì 11 luglio, per la rassegna “Accadde domani”, il cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario di Bologna accoglie il regista del film Rapito, accompagnato dal produttore Simone Gattoni e dagli attori Enea Sala e Fausto Russo

Una pellicola dai toni cupi, che tiene incollati allo schermo fino all’ultimo minuto per conoscere di più la Roma del 1858 e, soprattutto, le sorti della famiglia Mortara, divisa dal figlio di appena sette anni. Martedì 11 luglio alle ore 21.45, il regista Marco Bellocchio, il produttore Simone Gattoni e gli attori Enea Sala e Fausto Russo Alesi incontrano il pubblico dell’Arena Puccini, il cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Serlio 25/2) promosso da Fondazione Cineteca di Bologna e?Ibc?Movie, in occasione della proiezione del film Rapito. L’appuntamento rientra nella rassegna “Accadde domani” organizzata insieme alla Fice (Federazione italiana cinema d’essai) Emilia-Romagna.

Presentato in concorso al Festival di Cannes e uscito in sala il 25 maggio distribuito da 01 Distribution, il film è ambientato nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna. I soldati di Papa Pio IX (interpretato da Paolo Pierobon) irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prendere Edgardo (interpretato da Enea Sala prima e da Leonardo Maltese poi), il loro figlio di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi il bambino era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: deve ricevere un'educazione cattolica. I genitori di Edgardo (interpretati da Fausto Russo Alesi e Barbara Ronchi), sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall'opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma.

“La storia del rapimento del piccolo ebreo Edgardo Mortara mi interessa profondamente perché mi permette di rappresentare prima di tutto un delitto, in nome di un principio assoluto – scrive nelle note di regia il regista Marco Bellocchio –. ‘Io ti rapisco perché Dio lo vuole. E non posso restituirti alla tua famiglia. Sei battezzato e perciò cattolico in eterno’. Il Non Possumus di Pio IX. Che è giusto per una salvezza ultraterrena schiacciare la vita di un individuo, anzi di un bambino che non ha, poiché bambino, la forza per resistere, per ribellarsi. Rovinando la sua lunga vita anche se il piccolo Mortara rieducato dai preti resterà fedele alla Chiesa cattolica, si farà prete (e questo è un affascinante mistero che non si può liquidare col solo principio della sopravvivenza, perché dopo la liberazione di Roma Edgardo, potendo finalmente “liberarsi”, resterà fedele al Papa) e anzi tenterà fino alla morte di convertire la sua famiglia rimasta fedele, invece, alla religione ebraica”.

Nato a Piacenza nel 1939, Marco Bellocchio studia a Roma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2011 riceve il Leone d’oro alla Carriera alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Dal 2014 è presidente della Cineteca di Bologna e nel 2016 Fai bei sogni viene scelto come film d’apertura della Quinzaine des réalisateurs al Festival di Cannes. Con Il Traditore, presentato in concorso a Cannes nel 2019, vince sei David di Donatello e sette Nastri d’Argento. Nel 2021 presenta a Cannes, fuori concorso, il documentario Marx può aspettare e nello stesso anno riceve la Palma d’Onore. Nel 2022 è ancora a Cannes con l’anteprima di Esterno notte, premiato agli EFA e vincitore di quattro David di Donatello. Rapito è il suo ultimo film, presentato fuori concorso a Cannes, per cui ha vinto il Nastro d’argento per la regia, aggiudicandosi anche quello per la migliore attrice protagonista Barbara Ronchi, per la sceneggiatura ancora di Bellocchio e Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati e Daniela Ceselli, per l'attore non protagonista Paolo Pierobon e il montaggio di Francesca Calvelli e Stefano Mariotti.

Orario degli spettacoli?

Gli spettacoli all’Arena Puccini iniziano alle ore 21.45.

Prezzo del biglietto?

Se acquistato online (https://puccini. cinetecabologna.18tickets.it/) :

per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro;

per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 5,50 euro.

Se acquistato presso la biglietteria dell’Arena Puccini (aperta dalle ore 21.00):

I posti non sono assegnati.

Punti ristoro?

All’Arena Puccini sono presenti un servizio bar interno (aperto dalle ore 21.00) e 3 punti ristoro esterni: Fuori Orsa (aperto tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 24.00; tel. 370 3330255); Pizzartist?Dlf?(aperto tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 24.00; tel. 051 0078078); Kinotto?Bar (aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 24.00; tel. 051 0226000).?