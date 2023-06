"Marconi. L'uomo che ha cambiato il mondo": sul palco Giorgio Comaschi

Giorgio Comaschi riporta in scena il suo “Marconi, la storia dell’uomo che ha cambiato il mondo”. Il wireless, il wifi, il cellulare, il blootooth, il satellitare, internet, tutti figli della scoperta di quel ragazzino partito da Pontecchio verso la conquista del Premio Nobel per la fisica (1909). Giorgio Comaschi racconta la vita del grande inventore bolognese in una biografia teatralizzata da momenti di testo suggestivo, ma anche piena di cronaca, di momenti comici e di interpretazioni su un uomo grande nella sua genialità ma anche molto discusso.

Lo spettacolo ha una durata di 1 ora e un quarto, senza intervallo e ha debuttato in Australia, a Perth, Adelaide, Melbourne e Sidney. Poi ha replicato in Canada, a Toronto, Montreal, Ottawa e Vancouver, in Belgio a Bruxelles e a Liegi e in Inghilterra a Londra. Lo spettacolo è stato replicato più volte in Italia, l’ultima volta alla Normale di Pisa, in occasione della Notte dei Ricercatori.



ore 20:00 cena

ore 21:30 spettacolo

35 € a persona menù fisso





alla mail casadelcustodevillaghigi@gmail.com oppure al numero 338.41.47.968