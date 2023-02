Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta in "La parrucca"

Sabato 25 febbraio Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta in scena al Palazzo Minerva con lo spettacolo "La parrucca".

“La parrucca” e “Paese di mare” sono due atti unici di Natalia Ginzburg che sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro. Comico, drammatico, soprattutto vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana.

Lui, Massimo, è un uomo perennemente insoddisfatto, passa da un lavoro all’altro ma vorrebbe fare l’artista.

Lei, Betta, è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia facilmente, e tuttavia è genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno essere. La parrucca conferma Maria Amelia Monti come l’attrice più adatta a far rivivere quel personaggio femminile che tanto ha della stessa Ginzburg.

