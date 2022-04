Maria Cristina Pacelli: la mostra “La forma delle emozioni”

La mostra propone un excursus sull’ampia produzione di Maria Cristina Pacelli, artista toscana formatasi a Bologna, dove tutt’ora vive e lavora. Tutto il suo lavoro, dalle prime sino alle ultime opere, è incentrato sul rapporto tra scultura e psicologia del profondo: si parte sempre dallo studio della figura umana, rivisitata poi mediante il filtro dell’inconscio, in un viaggio di memoria junghiana attraverso il proprio vissuto e le proprie sensazioni, in modo tale che la materia diventi forma vivente e pulsante dell’interiorità, nell’inscindibile totalità di corpo e psiche. Le sculture sono realizzate in creta raku, gres scuro e chiaro, e poi patinate con ossidi e malte; accompagnano l’esposizione studi di nudo realizzati a carboncino e pastelli su carta da spolvero, poi intelati.

