Maria di Lella - Fossolo Art Expo

La mostra Fossolo Art Expo organizzata per proporre al pubblico del quartiere giovani artisti emergenti del nostro territorio, per il mese di Novembre 2020 ospiterà le opere della fotografa Maria Di Lella presso le sale del nostro circolo, in una mostra personale. Maria Sole Di Lella nasce a Cittadella il 6 maggio 1998. Si diploma al liceo artistico F. Arcangeli di Bologna in Beni Culturali e successivamente si iscrive all’Accademia delle Belle Arti prossima al laurearsi in Grafica d’Arte. La sua passione per la fotografia la sviluppa all’età di 18 anni quando le viene regalata la sua prima Reflex. Nonostante i numerosi tentativi di provare stili diversi, per capire in quale si rispecchiasse maggiormente, la sua ricerca la porta sempre a catturare sguardi, lineamenti, forme, anime. Si definisce una “ritrattista” in quanto con la sua fotografia crea, costruisce, un dialogo tra lei e la persona che si trova di fronte: è, infatti, sempre alla ricerca di una nuova storia da poter raccontare attraverso il suo obiettivo, di nuove emozioni da conservare.



Le opere saranno fruibili in orario di apertura del circolo

Ingresso Libero