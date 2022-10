Mariangela D'Abbraccio: Fragments i diari segreti di Marilyn Monroe

Sabato 22 ottobre Mariangela D’Abbraccio, interprete tra le più amate e sensibili della scena italiana, si confronta con un mito assoluto, quello di Marilyn Monroe. E lo fa uscendo da ogni cliché, incontrando il mondo interiore di una donna di eccezionale talento e struggente umanità.

Lettere, poesie, memorie, pensieri, riflessioni spesso in dialogo con il suo maestro di recitazione Lee Strasberg… La D’Abbraccio si lascia commuovere dalla dolce fragilità di una donna in bilico tra le sue paure, gli spettri della malattia psichiatrica e la ricerca della serenità… Un omaggio anche musicale grazie alla bella voce di Mariangela, in dialogo jazz con le note asciutte del contrabbasso.

AMORI

MARIANGELA D’ABBRACCIO

MARILYN MONROE: FRAGMENTS I DIARI SEGRETI DI MARILYN MONROE

Tratto da Fragments. Poesie, appunti, lettere di Marilyn Monroe (ed. Feltrinelli)

A cura di Mariangela D’Abbraccio, Francesco Tavassi

Musica dal vivo Riccardo Gola (contrabbasso)

Costumi Maria Rosaria Donadio

Regia Francesco Tavassi

Produzione Nididiragno