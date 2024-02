Marino e: il viaggio, le scienze, il futuro, la bellezza, il gioco

In occasione della mostra "I preferiti di Marino. Capitolo I" Fondazione Golinelli propone un calendario di visite guidate rivolte al pubblico. Si tratta di un vero e proprio ciclo di iniziative culturali, nate al fine di approfondire meglio l'approccio multidisciplinare che caratterizza il progetto, ricco di interpretazioni e chiavi di lettura differenti. Il visitatore o la visitatrice potrà selezionare uno dei cinque itinerari tematici proposti per la propria visita guidata. I percorsi, che si alterneranno nelle varie settimane, saranno incentrati su una parola chiave diversa, stimolando riflessioni trasversali e sempre nuove, sui seguenti temi: il viaggio, le scienze, la bellezza, il futuro e il gioco.

I tour, della durata di un'ora e quindici minuti, sono su prenotazione e hanno un costo di 10€ a persona. Sul sito di Fondazione Golinelli sono disponili maggiori informazioni, incluse le scontistiche per i gruppi.



PROPOSTE TEMATICHE



"Marino e il viaggio"

Il viaggio è da sempre fonte di ispirazione per artisti e creativi, che trovano in esso un modo per espandere gli orizzonti geografici e mentali. La visita a una selezione di opere acquisite da Marino Golinelli e sua moglie Paola, durante i loro viaggi, offrirà uno spunto per ripensare il significato stesso del viaggio anche in chiave sostenibile: innovazione e creatività mostreranno nuovi modi digitali ed eco-compatibili per esplorare luoghi lontani, connettendosi non solo all'arte ma anche alle più recenti frontiere della tecnologia e della salvaguardia del pianeta. Un’occasione per reinterpretare il concetto di viaggio con uno sguardo al futuro, nel pieno rispetto dell’ambiente.



domenica 4 febbraio 2024 ore 11

domenica 10 marzo 2024 ore 11

sabato 6 aprile 2024 ore 16.30

mercoledì 1 maggio 2024 ore 16.30



"Marino e le scienze"

Arte e scienza appaiono da sempre intimamente connesse in un perpetuo scambio di stimoli che confluisce in una visione unica del sapere. La visita a una selezione delle opere esposte aiuterà ad approfondire quanto sia importante pensare all'arte in collegamento con la ricerca scientifica. Il rigore matematico delle forme dipinte, la perfetta geometria delle linee tratteggiate, il superamento dei concetti di spazio e tempo, sono la prova di come le scienze continuino ad ispirare artisti nell'eterna ricerca della bellezza.



sabato 10 febbraio 2024 ore 16.30

domenica 17 marzo 2024 ore 16.30

domenica 14 aprile 2024 ore 11

domenica 5 maggio 2024 ore 11



"Marino e il futuro"

La parola chiave di questo percorso tematico si spinge oltre il suo significato più immediato. Il concetto di futuro evoca, infatti, temi e valori importanti per lo sviluppo sostenibile delle generazioni venture. Racchiude in sé l'idea di ambiente, intendendo il contesto ecologico, sociale ed economico nel quale ci troveremo a vivere domani e che dipenderà dalle scelte che facciamo oggi. Questa attenzione al futuro e allo sviluppo sostenibile sono punti cardine della visione filantropica di Marino Golinelli. che si riflette non solo nella sua collezione di opere ma anche nelle attività che Fondazione propone.



domenica 25 febbraio 2024 ore 11

domenica 31 marzo 2024 ore 11

giovedì 25 aprile 2024 ore 11

domenica 19 maggio 2024 ore 11



"Marino e la bellezza"

La cura di sé, il piacere estetico, ma anche il gusto musicale e cromatico, sono solo alcune delle sfaccettature della poliedrica personalità di Marino Golinelli. Attraverso la visita a una selezione di opere esposte, si potrà scoprire come questa sensibilità estetica si sia evoluta nel tempo, in parallelo ai viaggi e alle esperienze di vita. Le sue opere testimoniano la molteplicità di interessi e la capacità di lasciarsi ispirare da culture diverse, accompagnando le visitatrici e i visitatori in un ideale viaggio per il mondo all’insegna della bellezza.



sabato 2 marzo 2024 ore 16.30

lunedì 1 aprile 2024 ore 16.30

domenica 28 aprile 2024 ore 16.30

sabato 25 maggio 2024 ore 16.30



"Marino e il gioco"

Partendo da una selezione di opere esposte, il percorso guidato consentirà alle visitatrici e ai visitatori di abbracciare la visione del mondo del Cavalier Golinelli, caratterizzata da curiosità ed entusiasmo tipici dell’infanzia. Focus di questo approfondimento è guardare ai dettagli della collezione con un approccio giocoso e divertente, con un’attenzione a dettagli inaspettati che sono la linfa della creatività.



sabato 17 febbraio 2024 ore 11

sabato 23 marzo 2024 ore 16.30



sabato 11 maggio 2024 ore 16.30