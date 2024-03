Giovedì 14 marzo 2024 alle ore 14.30, l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita l'evento marionanni, opera nell'opera.



marionanni, progettista e artista della luce, nasce nel 1955 a Bizzuno, una piccola frazione di Lugo in provincia di Ravenna. Nel 1974 inizia la sua attività di elettricista che lo porta a diventare progettista di fama internazionale. Nel 1994 fonda Viabizzuno, che guida col suo pensiero progettuale fino al 2023. Partecipa a rassegne internazionali di arte, architettura e design come la Biennale d'Arte e la Biennale di Architettura, ed espone in istituzioni quali la Triennale di Milano, Villa Panza a Varese, Palazzo del Quirinale a Roma. Svolge, inoltre, attività di insegnamento presso istituzioni universitarie tra cui La Sorbona di Parigi.



Da oltre cinquant’anni, marionanni usa la propria esperienza nella luce e la propria professionalità artigiana per sperimentare e costruire, componendo così una propria poetica progettuale. È regista, scenografo, costumista e disegnatore di gioielli, scrittoredellaluce e poeta. Maestro del saper fare, è stato nominato direttore artistico del Museo Marino Marini di Firenze e del Cinema Modernissimo di Bologna e nel 2023 ha vinto un concorso internazionale per la luce dell’Ahlambra di Granada, assieme all’architetto Elisa Valero Ramos.? Ha scritto e progettato la luce per opere come il Mosè di Michelangelo nella Chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma, i marmi Torlonia ai Musei Capitolini di Roma, Casa Batllò a Barcellona e le tombe medicee a Firenze.



Lavora e studia nel museo virgola a Bologna ed è attualmente impegnato nella costruzione della sua scuola della luce, la marionanni scholè a Bentivoglio, oltre 5000 metri quadrati dedicati a una grande biblioteca e ad aule didattiche.



Ingresso libero



