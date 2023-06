Marlene Kuntz live al Castiglione dei Pepoli

Crinali 2023 entra nel vivo con il concerto dei Marlene Kuntz in programma sabato 24 giugno a Castiglione dei Pepoli (ore 21, Teatro comunale) in occasione della festa della Via della Lana e della Seta.

La prenotazione è obbligatoria sul sito di Crinali, il costo del concerto è di 30 euro platea, 20 euro galleria in piedi (da pagare all'ingresso).

Sono più di 50 gli spettacoli, 16 i comuni coinvolti per l’edizione 2023 di Crinali. Grandi artisti del teatro quali Lella Costa e Monica Guerritore, prestigiosi concerti come Marlene Kuntz e Goran Bregovic con la sua orchestra. Questi alcuni nomi della manifestazione di punta di Territorio Turistico Bologna-Modena che quest’anno si svolgerà dal 4 giugno al 7 ottobre sui sentieri e cammini insieme a musicisti, narratori e teatranti. Spettacoli nei borghi, nelle chiese, negli oratori e nelle piazze più belle dell’Appennino.

Crinali 2023, ideato e coordinato da Marco Tamarri, Francesca Marchi, Carlo Maver e Claudio Carboni vanta la direzione artistica per la sezione Musica di Carlo Maver, Claudio Carboni e per la sezione Teatro di Marco Montanari.