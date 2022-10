"Martini, chiti e gli albori della storia della musica", conferenza di Arnaldo Morelli

Terzo e ultimo appuntamento del ciclo 2022 delle conversazioni sul Settecento musicale bolognese "Una cioccolata con Padre Martini", a cura della Sezione musica dell'Officina San Francesco Bologna coordinata da Elisabetta Pasquini (Università di Bologna.

Si sa che il Padre Martini amava la cioccolata (da bersi in tazza, frullata all’uso del Settecento) e che ne regalava libbre intere in formato solido ai visitatori di riguardo, come ad esempio i compositori Gluck e Dittersdorf. Forse anche questo contribuiva a quella dolcezza che, insieme alla semplicità e alla modestia, erano riconosciuti come tratti distintivi del suo carattere.



Gli incontri che si propongono nella biblioteca di San Francesco vogliono essere un’occasione per “gustare” almeno qualcosa della vita ma, soprattutto, dell’opera musicale del «maestro dei maestri» e per iniziare un percorso di riscoperta di questa simpatica figura di francescano bolognese e di coloro che, anche tra gli stessi confratelli, ne furono precursori e allievi.