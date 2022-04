Dal 27 al 30 aprile al Conservatorio di Musica di Bologna Sala Fugazza, Chiostro, Sala Bossi torna "Martini Elettrico" edizione 2022.

In collaborazione con Conservatorio di Musica di Napoli, Hochschule für Künste Bremen e ElettronicaCollettiva Bologna~ A cura della Scuola di Musica Elettronica.

Sull’onda dei festeggiamenti per i 50 anni della musica elettronica bolognese dello scorso ottobre, il Martini Elettrico 2022 torna dopo tre anni, per creare un ponte tra un repertorio contemporaneo italiano con elettronica e le esperienze più recenti, tanto nel campo della musica elettronica che dell’improvvisazione elettroacustica. Ancora una volta il momento formativo diventa concertistico, proiettando il Conservatorio in una dimensione di relazioni geografiche e linguistiche in grado di far riflettere sul senso della sperimentazione e dell’uso delle tecnologie musicali di oggi, ma anche sul rapporto tra espressioni creative diverse. Quattro concerti che propongono approcci differenti alla ricerca musicale, in una logica di accoglienza e libertà espressiva.

Programma:

Mercoledì 27

Musica elettronica > BOLOGNA #1, Sala Fugazza, ore 18: Simone Grande, Mani rotte, per chitarra e live electronics (2022). Francesco Interlandi, Stropicciature, opera acusmatica (2021). Marco Sangiorgi, Cosmos, opera acusmatica (2022). Riccardo Tesorini, Agoraphobie de l'infini, opera acusmatica (2021). Federico Pipia, TOTEM, per quattro giocatori (2022). Musicisti: Simone Grande, Federico Pipia, Andrea Trona, Nicola Venturo - Sviluppo software: Thomas Benzoni

Musica elettronica > BOLOGNA #2, Sala Fugazza, ore 19: Daniele Carcassi, Incontri d’amore, per giradischi e live electronics (2021). Salvatore Miele|Andrea Sanna|Bernardo Lino Testa|Nicola Venturo|Giacomo Zanus, Vettori discordi, improvvisazione elettroacustica (2022). Matteo Pastorello e Simone Memè, Riflesso, live performance A/V (2022).

Giovedì 28

Musica elettronica > BREMEN, Sala Fugazza, ore 19: Atelier Neue Musik der Hochschule für Künste Bremen.

Incontro, ore 18. Youngjae Cho, Bumps on a Stucco Wall, opera acusmatica. Reika Hattori, Trockenheit und Durst / kawaki, opera acusmatica. Ehsan Ebrahimi, Repercussa, per santur ed elettronica. Maria Pelekanou, Kochilia, opera acusmatica. Jonas Otte, Ennui, opera acusmatica. Yejun You, Die Zugvögel, per flauto dolce ed elettronica.

Venerdì 19

Musica elettronica > NAPOLI, Sala Fugazza, 19: Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Musica di Napoli.

Incontro, ore 18. Paolo Montella, Ossa, opera acusmatica. Stefano Giampietro Habitat, improvvisazione elettroacustica. Antonio Ciaramella, chitarra elettrica. Stefano Giampietro e Giorgio Bosso, un_p, improvvisazione elettroacustica. Andrea Laudante, 10th perception of Prak?ti, improvvisazione elettroacustica. Guglielmo Cocchini, trombone. Giorgio Bosso, Hid•den~, opera acusmatica.

Sabato 30

Classici live electronics REICH / PENDULUM MUSIC, Chiostro, ore 16, 17, 18 . Performance a cura di ECB~ Musica di Reich. STEFANO MALFERRARI + ADRIANO GUARNIERI, Sala Bossi, ore 19. Stefano Malferrari, pianoforte. Introduzione al concerto con Adriano Guarnieri. Bruno Maderna, Serenata per un satellite, per ensemble (1969). Luigi Nono, …sofferte onde serene…, per pianoforte e nastro magnetico (1976). Adriano Guarnieri, Sospeso d’incanto n. 3, per pianoforte e live eletronics (2014). Per l’opera di Maderna: Giulia Schifano, flauto Vijai Comino, chitarra Leonardo Vita, chitarra elettrica. Gianmarco Carrozza, Alessandra Giachetti, Giovanni Iozzia, Manuel Pappalardo, sintetizzatori . Per l’opera di Guarnieri: Regia del suono e live electronics nell’ambito della masterclass di Damiano Meacci

Da mercoledì 27 a venerdì 29

Chiostro Carena, installazione sonora di Mattia Loris Siboni, ore 16-19. Ideazione e cura: Francesco Giomi – Con: Francesco Canavese, Annamaria Federici, Stefano Lelii – Assistenza artistico-organizzativa: Agnese Banti.