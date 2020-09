Marvel vs DC: i mercoledì del Moroz

orna l'appuntamento con i Mercoledì del Moroz, questa volta in chiave fumetto/cinema: non cambiano però le chiacchiere, la musica e la totale sicurezza per chi partecipa!

Ospite di Gianluca Morozzi: Massimiliano Brighel.



Chi è più forte tra Thor e Superman? Chi è venuto prima tra Thanos e Darkseid, tra Swamp Thing e Man-Thing, tra Sub-Mariner e Aquaman, tra gli X-Men e la Doom Patrol? Quali famosi supereroi dal costume rosso e blu lavorano per un quotidiano di una grande metropoli? È più tetra la Gotham di Batman o la Hell’s Kitchen di Daredevil? Chi sparerebbe per primo tra il Punisher e Deadshot? Chi è più pazzo tra Deadpool e Harley Quinn?



Da sempre gli appassionati di supereroi si dividono: gli eroi Marvel (dei quali, grazie ai film, ora anche le nostre zie conoscono origini e problemi), o la pluriottantennale storia della Distinta Concorrenza e dei suoi infiniti reboot? Quanti autori si sono scambiati i due colossi editoriali, quale idee sono state scopiazzate, come riescono a rinnovarsi sempre, costantemente, in qualche modo?

Riusciremo anche noi a dire “Sei stato bravo” come alla fine della celebre miniserie Marvel vs. Dc?



[i temerari che si presenteranno in versione cosplayer saranno ricompensati con un cicchetto offerto dalla casa!]



Per organizzare gli spazi come da regolamento attuale, vi chiediamo di prenotare il tavolo, scrivendoci in privato o chiamando lo 051.5060789