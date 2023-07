Massaggi shiatsu in cambio di una donazione: iniziativa a sostegno degli alluvionati

"Tocchiamo il cuore dell’Emilia Romagna" è un'iniziativa di solidarietà alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Bologna.

Sabato 8 luglio, dalle 10 alle 18, in piazza Lucio Dalla, gli operatori delle associazioni aderenti al progetto “Professione Shiatsu” offriranno trattamenti shiatsu professionali alla cittadinanza, in cambio di una donazione. Il ricavato sarà interamente devoluto alle popolazioni alluvionate della Regione Emilia-Romagna.

Gli operatori delle associazioni aderenti al progetto “Professione Shiatsu”, che riunisce le tre associazioni nazionali: Apos, Cos, FISieo, sensibili alle sofferenze delle persone che hanno subito il trauma della recente alluvione e attenti alla devastazione del territorio, hanno così deciso di partecipare attivamente a una raccolta fondi dal titolo: “Tocchiamo il cuore dell’Emilia-Romagna”.

Si offriranno trattamenti shiatsu professionali alla cittadinanza in cambio di una minima donazione. Il ricavato verrà interamente versato nei conti correnti pro-alluvionati della Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

Successivamente agli eventi programmati in diverse città italiane - oltre a Bologna, al momento hanno aderito anche altre città: Bari, Firenze, Messina, Milano, Savona, Torbole sul Garda, Torino - gli operatori Shiatsu si recheranno in Romagna, per dare il loro contributo professionale a coloro che in prima persona sono stati colpiti dal cataclisma, al fine di alleviare i disturbi da stress post traumatico.

I conti corrente di destinazione saranno:

Città metropolitana di Bologna, IBAN IT38 F030 6902 4771 0000 0300

Regione Emilia-Romagna, IBAN IT69 G020 080243 5000 1044 28964