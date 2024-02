Massimiliano Gallo in "Amanti"

Dall'1 al 3 marzo 2024 Massimiliano Gallo in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Amanti".

Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, nell’atrio di un palazzo borghese. Le porte si aprono. Lei sta andando via, lui deve salire. Ma Claudia si accorge di avere dimenticato un fazzoletto su e risale con Giulio. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono infatti che entrambi frequentano la stessa analista specializzata in problemi di coppia. Due mesi dopo ritroviamo Claudia e Giulio in una stanza d’albergo, sono diventati amanti. Entrambi sposati si vedono regolarmente e clandestinamente per stare insieme. E si dicono che è solo sesso, avventura, evasione. Che non fanno male a nessuno. Che quello spazio non c’entra con le loro vite reali. Ma può essere davvero così quando due persone si incontrano ripetutamente e pretendono di controllare sesso e amore? Amanti è una nuova brillante e divertente commedia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e, in definitiva, sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Situazioni e dialoghi strapperanno risate al pubblico ma saranno anche utili a esplorare dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione e talvolta pericolo.

Una Produzione Teatro Diana

con Massimiliano Gallo e con Fabrizia Sacchi, Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia

scene Monica Sironi

costumi Alberto Moretti

luci Gianfilippo Corticelli

una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo