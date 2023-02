Massimo Ghini e Paolo Ruffini: "Quasi Amici"

Dal 10 al 12 febbraio lo spettacolo "Quasi Amici" in scena al Teatro Celebrazioni.

“Quasi Amici e? una storia importante, di quelle storie che meritano di essere condivise e raccontate. Anche con il linguaggio delle emozioni più profonde: quello teatrale. Un adattamento per il teatro del soggetto e della sceneggiatura del film “Quasi amici” e? affascinante perché permette di dilatare, in drammaturgia teatrale, quelle emozioni che nascono per il cinema con un altro linguaggio, non solo visivo, ma anche filmico. Emozioni che devono irrobustirsi però con parole e simboli precisi sul palcoscenico per poter rimandare tutti noi a un immaginario condiviso con il quale far dialogare il proprio. E partecipare. Ed e? straordinario raccontare ancora più nell’intimità delle parole, degli scambi, delle svolte narrative, delle luci, dei movimenti, che solo una drammaturgia teatrale può cogliere e restituire, dando il senso profondo di una grande amicizia in fieri. Osservando poi il percorso che compiono i due protagonisti per crescere, ognuno nella rispettiva vita e in quella dell’altro e di come uno diventi assolutamente necessario all’altro per poter proseguire indenne, o quasi, il proprio cammino su questa terra. Due uomini talmente diversi da costituire una teorizzazione dell’antimateria. Due particelle che potrebbero portare a un’esplosione, un annichilimento delle proprie personalità e invece avviene il miracolo. Ed e? questo miracolo laico che vorrei raccontare“.

Alberto Ferrari

Una produzione Enfiteatro

Dal film “Quasi amici” di Eric Toledano e Olivier Nakache

Adattamento e regia Alberto Ferrari

Con Claudia Campolongo, Francesca Giovannetti, Leonardo Ghini, Giammarco Trulli, Alessandra Barbonetti, Diego Sebastian Misasi

Scene Roberto Crea

Costumi Stefano Giovani

Disegno luci Pietro Sperduti

Musiche Roberto Binetti

Assistente alla regia Cristiano Malacrino

Video Robin studio

Foto Claudio Porcarelli

Ufficio stampa Nicoletta Strazzeri

Amministratore compagnia Stefano De Leonardis

Organizzazione Carmela Angelini