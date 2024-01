Massimo Ghini e Paolo Ruffini in "Quasi Amici"

Dal 10 al 14 gennaio 2024 Massimo Ghini e Paolo Ruffini in scena al Teatro Comunale Ebe Stignani con lo spettacolo "Quasi Amici".

Driss è un ragazzo appena uscito di prigione, in cerca di una qualsiasi occupazione. Philippe è un signore di mezza età, tetraplegico e per questo su una sedia a rotelle e in cerca di qualcuno che lo aiuti in casa. Driss decide di proporsi, sperando di ottenere un lavoro e un alloggio senza grandi sforzi. Philippe vede nel giovane qualcosa che lo spinge a tenerlo con sé e col tempo i due diventeranno confidenti, complici, "quasi amici".

Ad interpretare il ruolo di Philippe è Massimo Ghini, celebre attore attivo al cinema, in televisione e in teatro; accanto a lui, nei panni del suo giovane assistente, troviamo il talento brillante di Paolo Ruffini, conduttore, regista e attore per cinema e teatro.