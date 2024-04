Massimo Lodato presenta - La mia candela non durerà la notte - Ed. Argentodorato

Una raccolta di racconti possiamo addentrarci nei meandri cupi dell'animo umano.



II classificato premio letterario IL DELFINO sezione narrativa

Premio speciale della Giuria al Premio Internazionale Città di Latina

Menzione speciale di merito al Concorso CIttà di Grottammare



“Guardatelo, adesso, il mostro. Guardate com’è ridotto questo bugiardo senza ritegno. Guardate cosa ne è di un uomo a cui non resta altro da fare che arrendersi.”

Sembra di leggere Carver. Un Carver trasfigurato dall’odierno e dalla crudezza del vero. Sembra quella la temperatura, la tensione che vibra nell’aria. E invece è Lodato. Sono sei i racconti che bastano a calarsi a capofitto nell’umano, nella sua dispersione: come se fosse visibile, riconoscibile, solo nella sua dispersione, in fondo, l’umano. Non c’è una distanza – tra chi legge e i personaggi – che possa mettere in salvo, risparmiare dal pericolo: la voce di Lodato, senza sconti, senza edulcorazioni, si immerge nella vita così com’è, nei suoi dolori, nelle sue gioie, nei barlumi come di candela che resistono e durano.



Massimo Lodato, nato a Palermo nel 1971, ha sempre vissuto a Roma. Laureato in giurisprudenza, lavora per una società dello Stato dove si occupa di consulenza legale nel ramo degli appalti pubblici. Appassionato di fotografia, nutre sin da giovanissimo un amore viscerale per la letteratura. Soprattutto per la narrativa americana del ‘900. Si è classificato finalista in vari concorsi letterari, tra i quali il Premio Letterario Città di Ciampino, nel 2013, con il romanzo Rogges e il Premio Letterario Internazionale Città di Castello, nel 2016, con il romanzo Una supplica dalle tenebre (Lettere Animate Editore, 2019). Nel 2014 si è trasferito a vivere, con la moglie e i figli, a New Westminster, incantevole e tranquilla cittadina della Lower Mainland nella splendida British Columbia canadese che, avendo mantenuto interessi lavorativi in Italia, raggiunge ogniqualvolta gli è possibile. Nei racconti contenuti in questa silloge ha voluto offrire ai lettori le atmosfere, gli scorci e le ambientazioni che ha potuto esplorare nella sua travolgente esperienza nordamericana.



