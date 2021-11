Massimo Ranieri in "Sogno e son desto 500 volte"

Domenica 28 novembre Massimo Ranieri porterà in scena al Teatro EuropAuditorium lo spettacolo "Sogno e Son Desto 500 volte".

Dopo un tour trionfante negli Stati Uniti e in Canada, Sogno e Son Desto, lo spettacolo di Massimo Ranieri, continua ad andare in scena, quest'anno in una nuova veste.

Sarà una magnifica avventura, sospesa tra il gioco della fantasia e le emozioni più vere della vita. Dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia, Massimo Ranieri proporrà ancora una volta i suoi grandi successi musicali, non dimenticando mai d'interpretare il suo ruolo di attore e narratore.

La tradizione umoristica napoletana s'intreccerà a diversi colpi di scena e in questa messa in scena Massimo Ranieri sarà ancor di più se stesso. Ospite dello spettacolo il ballerino Giorgio De Bortoli, lo storico insegnate di tip tap dello showman. L'orchestra in scena sarà formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Andrea Pistilli (chitarra classica), Tony Puja (chitarra elettrica), Donato Sensini (fiati) e Stefano Indino (fisarmonica).

Recupero spettacoli della stagione 2020/2021 rinviati.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.