Matis Club: tutti i sabati di febbraio

Si parte con ssabato 3 febbraio: A-Live con Vegas Jones. La serata A-Live torna al Matis con ospite speciale Vegas Jones. Classe 1994, all’anagrafe Matteo Privitera, Vegas Jones è esploso nel 2016 con il mixtape “Chic Nisello”, che lo ha fatto notare da pubblico ed addetti ai lavori. Il suo mix tape uscito questa estate si intitola “Jones”: si caratterizza per un mood solare, positivo, motivazionale e riflessivo, regalando molteplici sfaccettature sia tecniche che emozionali.



Sabato 10 febbraio: Clorophilla con Mappa, Nicola Zucchi, Samuele Sartini e Tanja Monies. Clorophilla è uno spettacolo con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo, con una colonna sonora tech-house: uno spettacolo di rara eleganza ed altrettanta energia, davvero unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami. Intrattenimento allo stato puro, ogni volta sempre unico, ogni volta sempre diverso.



Sabato 17 febbraio: 90 Wonderland. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e video imperdibili e indimenticabili.



Sabato 24 febbraio: Why Not. Tutti i dettagli nei successivi comunicati



Il Matis Club di Bologna è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita, A-Live e 90 Wonderland, mentre il privè Mix propone dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità. Come sempre di livello, infine, gli special guest che si alternano al Matis, in linea con il prodotto ed il servizio che il club bolognese sa offrire da sempre.



