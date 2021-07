"Il matrimonio perfetto", ma non troppo: equivoci e comicità dirompente al Costarena

C’era una volta uno sposo reduce da un adulterio con una sconosciuta, consumato nel letto destinato alla prima notte di nozze, una sposa isterica, un testimone trascinato in un improbabile giro di squillo.

E c’era una cameriera pettegola coinvolta in un pericoloso scambio di persona, una suocera ubriaca, un direttore d’albergo sull’orlo di una crisi di nervi. E le campane della chiesa stanno suonando.

Cosa manca per un lieto fine da favola? “Il Matrimonio Perfetto” di R. Hawdon è una commedia di dirompente comicità che si sviluppa in una girandola di sottintesi e scambi di persona continui.

Una trama incalzante, un ritmo frenetico, una situazione paradossale, un vortice di equivoci, malintesi e allusioni fanno di questa piece teatrale un capolavoro di comicità. Appuntamento con la compagnia Officine Guitti, al Costarena di via Azzogardino, per la regia di Francesca Pierantoni e l'aiuto regia di Theodora Moisescu, e con gli attori Matteo Baroni, Paola Baschirotto, Noemi di Leonardo, Elisa Pedrini, Davide Poggipolini, Pietro Rossini ed Elisabetta Vicino.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...