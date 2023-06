Matteo Belli in "Bononia ridens: ritratti universali di comicità bolognese"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Lunedì 12 giugno alle ore 21.00, al circolo Arci San Lazzaro in via Bellaria 7, spettacolo di beneficienza a favore dei territori colpiti dall’alluvione. Sul palco Matteo Belli e il suo "Bononia ridens: ritratti universali di comicità bolognese". Una breve galleria del buon umore composta da quattro brani originali scritti e interpretati da Belli stesso, che tracciano una sintesi del tributo offerto al gusto petroniano per la risata.

"Bononia Ridens: Ritratti universali di comicità bolognese" sono “Il maiale rabdomante”, riscrittura di una novella medioevale di Franco Sacchetti; “Una storia vera”, racconto grottesco dei nostri tempi, dai toni surreali; “Al turtléin in the world” e in finale il racconto di una partita di calcio nella fantasmagorica lingua maccheronico-balbuziente di “Oscar Merighi”.