Sabato 6 febbraio alle 16.00 Matteo Renzi in dialogo con Luciano Violante sugli errori nell'esercizio del potere a partire dall'ultimo libro di Violante, Insegna Creonte. Tre errori nell'esercizio del potere (Il Mulino). Modera Pietrangelo Buttafuoco. Diretta streaming sul sito sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Edizioni del Mulino. Il libro nasce dalla lunga esperienza politica di Luciano Violante che ha attraversato fasi particolarmente intense della recente storia repubblicana. L'autore individua quegli errori che sono apparsi più gravi degli altri: aprire un conflitto che non si è capaci di governare, sopravvalutare le proprie capacità, essere arroganti. Hanno la loro radice comune nella illusione della onnipotenza, che è il morbo dell’attività politica e che Creonte, nella lettura dell’Antigone come tragedia di un potere che si autodistrugge, incarna in maniera esemplare.