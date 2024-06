Mattia "Black Jack" Chiarella presenta "Blaxploitation"

Gradito ritorno a Bologna di Mattia "Black Jack" Chiarella e il suo libro BLAXPLOITATION - Una storia afroamericana. Un saggio a tutto tondo su come questo fenomeno, nato negli anni 70 del secolo scorso, stia ancora influenzando l'arte e la cultura contemporanea.

Ma cosa vuol dire esattamente Blaxploitation?



Certi film di Quentin Tarantino, Spike Lee e Robert Rodriguez, oltre ad alcune ultime distribuzioni targate “Netflix”, hanno una matrice comune: traggono tutti ispirazione dal Cinema Afroamericano degli anni Settanta, il variegato filone Blaxploitation. Questo fenomeno cinematografico definito “From Blacks, to Blacks, by Blacks”, che raccoglie tutti i generi cinematografici esistenti (dal poliziesco al documentario, dall’horror all’erotico fino al fantascientifico), si sviluppa tra il 1971 e il 1976 creando un vero e proprio “lascito” che si ripercuote nella produzione cinematografica attuale.



Questo saggio, unico nel suo genere ideato e redatto da Mattia Chiarella, illustra al lettore in modo completo e dettagliato le opere più significative, i suoi protagonisti e le ragioni della loro realizzazione in un contesto in cui uomini e donne di ogni credo, sesso ed etnia vengono presentati come parte di un’unica grande storia.