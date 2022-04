"May Day Parade": Gran Galà internazionale Trash Ribelle

Indirizzo non disponibile

In occasione del Primo Maggio e del Decimo Gran Galà dell'Internazionale Trash Ribelle, Làbas, Tpo e ITR lanciano la May Day Parade del precariato sociale!

Una parata per riprendersi le strade di Bologna e scioperare dal lavoro sociale senza tregua. Un Gran Galà per liberarsi dal disagio del presente disarmante e costruire la forza per un futuro disarmato, di pace, reddito e felicità.