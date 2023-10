"MBM. Mast Best Movies". Cineclub autunno e inverno

In occasione di "GAME", la VI Biennale di Fotografia dell'Industria e del Lavoro dedicata al gioco come produzione, dal 21 ottobre al 10 dicembre 2023 al MAST.Auditorium una rassegna cinematografica con 14 film e documentari. Ogni proiezione del cineclub autunno/inverno è idealmente legata alle 12 mostre e rappresenta, in modo visivo ed emozionale, il momento storico o personale che gli artisti hanno scelto consapevolmente di immortalare attraverso le metafore dei loro scatti.

La rassegna è organizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

Il programma potrebbe subire variazioni

Sabato 21 ottobre 2023

Wargames

Di John Badham

Domenica 22 ottobre 2023

The Terminal

Di Steven Spielberg

Sabato 4 novembre 2023

The Big Short

(LA Grande Scommessa)

Di Adam Mckay

Domenica 5 novembre 2023

Welcome To Marwen

(Benvenuti a Marwen)

Di Robert Zemeckis

Sabato 11 novembre 2023

Ford V Ferrari

(Le Mans '66 – La Grande Sfida)

Di James Mangold

Domenica 12 novembre 2023

Tomb Raider

Di Roar Wuthaug

Sabato 18 novembre 2023

Barbie

Di Greta Gerwig

Domenica 19 novembre 2023

Free To Play

Di Valve Corporation

Sabato 25 novembre 2023

Ready Player One

Di Steven Spielberg

Domenica 26 novembre 2023

Océans

(LA Vita Negli Oceani)

Di Jacques Perrin e Jacques Cluzaud

Sabato 2 dicembre 2023

Steve Jobs

Di Danny Boyle

Domenica 3 dicembre 2023

Funny Face

(Cenerentola a Parigi)

Di Stanley Donen

Sabato 9 dicembre 2023

The Corporation

Di Mark Achbar e Jennifer Abbott

Domenica 10 dicembre 2023

Food Inc.

Di Robert Kenner