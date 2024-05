"Me Contro Te". all'Unipol Arena lo Show dei 10 anni

Dall'11 al 12 maggio 2024 "Me Contro Te" in scena all'Unipol Arena con lo Show dei 10 anni.

I Me contro Te, attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì - duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, nati come youtuber nel 2014 e coppia sia sullo schermo che nella vita reale - celebrano l’importante traguardo del loro primo decennio di carriera con Me Contro Te - Lo show dei 10 anni, una nuova tournée prevista per la primavera 2024.

Dopo il successo e l’immenso divertimento del primo tour Luì e Sofì sono pronti a festeggiare con i loro fan. Grandi e piccini verranno nuovamente catapultati in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare, con effetti speciali ancora più elaborati e sorprendenti.