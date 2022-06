Mecna + CoCo all'Arena Puccini

Sabato 11 giugno Mecna + CoCo live per il Sunshine Superheroes all'Arena Puccini.

Mecna e CoCo si preparano a portare sui palchi di tutta Italia “BROMANCE”, il loro joint album, uscito venerdì 22 ottobre per Virgin Records. Un successo apprezzatissimo da pubblico e critica, trascinato dal singolo “La più bella”, in heavy rotation in tutte le radio italiane, omaggio alla hit degli anni ’90 di Raf “Sei la più bella del mondo”.

L’intesa umana e musicale di Mecna e CoCo ha dato vita ad un album dalle atmosfere leggere e sognanti, in grado di spaziare dal rap al pop all’r&b, mantenendo intatta la sua identità.

Mecna e CoCo porteranno live “BROMANCE”, insieme ad altre collaborazioni e successi, accompagnati da una full band, una line up perfetta per tornare a ballare, muoversi e cantare insieme sotto il palco. I due rapper saranno affiancati da una vera band composta da: Alessandro Cianci alla chitarra, Pierfrancesco Pasini alle tastiere, Lvnar DJ/Synt h e Andrea Dissimile alla batteria.