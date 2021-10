MECSPE 2021, la kermesse sull'industria manifatturiera italiana

Dal 23 al 25 novembre a Bologna Fiere 19? edizione di MECSPE.

L'evento principe per l’industria manifatturiera italiana. 92mila mq di superficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni, e oltre 1.800 aziende in esposizione.

MECSPE è il luogo ideale in cui i protagonisti dell’industria manifatturiera si incontrano per approfondire i trend che dominano la scena. Digitalizzazione, formazione e sostenibilità saranno le direttrici di questa edizione, all’interno di un percorso necessario, a cui la fiera fa fronte con le numerose iniziative speciali. Tra queste spicca Gamification: la fabbrica senza limiti, il cuore pulsante della manifestazione. Qui, tra attività dimostrative, interattive ed esperienziali, espositori e visitatori potranno toccare con mano la nuova concezione di fabbrica: intelligente, tecnologica, in grado di affascinare i giovani e avvicinarli ad un mondo che per crescere ha bisogno di attirare i talenti del domani.