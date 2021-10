Mega lupus, gioco di ruolo dal vivo sabato 16 novembre

Mega Lupus , il party game più famoso diventa Mega e sta aspettando solo te per giocare delle splendide partite dal vivo e conoscere nuova gente.

Il gioco consiste nel cercare di sopravvivere il più possibile e vincere la partita insieme alla propria squadra.

Le partite si volgeranno al

CENTRO CULTURALE VILLA PARADISO BOLOGNA IN VIA EMILIA LEVANTE 138

Tutti i 2° sabati del mese a partire dal 16 ottobre.

Ogni sabato saranno effettuate 2 Partite (1° ore 17.30, 2° ore 21.30)

Ad ogni partita potrà partecipare un massimo di 20 giocatori solo su prenotazione.

A Centro Culturale è possibile anche fare l'aperitivo e cenare.



www.daimo.org

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...