Melissa Magnani presenta "Teodoro" (Bompiani)

Giovedì 10 giugno 2021 alle ore 18.00 presso il Cortile Ex Asilo Nido in Piazza Galilei, Castel San Pietro Terme (BO), si svolgerà il quarto appuntamento del ciclo di incontri letterari "Castello: strade di parole". Rassegna a cura di libreria Atlantide, in collaborazione con l’autore e amico Alberto Alberici, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Pro loco di Castel San Pietro Terme.



Melissa Magnani presenterà "Teodoro" (Bompiani), intervistata da Claudia Conti.

In collaborazione con Erboristeria Camomilla, che allestirà un’esposizione di piante aromatiche.



Un esordio che stupisce per la scrittura, poetica e dolce, con cui l'autrice dona vita ad un particolare affresco familiare, tra i colori e i profumi della campagna emiliana, un luogo in cui la vita è ancora scandita dal ritmo delle stagioni. - SERIE “GRANDI ESORDI IN ATLANTIDE “ -



Teodoro è un bambino vissuto undici giorni. Teodoro abita in un luogo sospeso, a mezz’aria. Osserva la vita che accade dopo di lui. Torna nei suoi luoghi. Sotto il campanile, nel campo dove riposano i cavalli, dentro la sua casa. Cerca ancora il suo posto tra le braccia della madre, tra le parole del padre. Pronuncia i nomi dei suoi fratelli, Ero, Gedeone, Ada, Abele, Zaira, Giacinto, Libero, Pellegrino, Mario. Sono nove, nati dopo di lui, tutti all’oscuro della sua esistenza. La sua vita è un segreto sepolto nella memoria. Ma Teodoro parla, racconta, svela. Si avvicina, tocca, sfiora, consola. Instaura dialoghi d’amore, di complicità, di tenerezza, con i fratelli e i genitori. I pezzi in disordine di ogni esistenza si ricompongono nella voce sussurrata di Teodoro, in un paese di campagna dove la vita è scandita dal ritmo delle stagioni, dai rituali della terra, dalle migrazioni degli uccelli, dai rintocchi delle campane.



MELISSA MAGNANI è nata a Correggio nel 1992, dove vive. Indaga il mondo delle immagini e delle parole. Intreccia storie tra visibile e invisibile, in un territorio senza punti cardinali. "Teodoro" è il suo primo romanzo.



CLAUDIA CONTI vive e lavora a Imola, dove collabora con alcune biblioteche comunali e propone laboratori creativi per bambini, continuando ad occuparsi anche di illustrazione, grafica e fumetto.



Prossimo appuntamento venerdì 11 giugno 2021, Cortile Ex Asilo nido – Piazza G. Galilei: Francesca Marzia Esposito presenta Corpi di ballo (Mondadori), in dialogo con Nicole Meloni e Alberto Alberici. In collaborazione con Erboristeria Camomilla.



Gli incontri, gratuiti, si terranno nel rispetto delle normative vigenti, con il dovuto distanziamento, prenotazione e registrazione dei dati dei partecipanti, delimitazione dell’area, numero chiuso sulla base della capienza del luogo.

Eventuali posti non assegnati saranno resi disponibili il pomeriggio stesso.

In caso di pioggia gli eventi saranno rinviati o annullati.



Prenotazione necessaria: via Tel./WhatsApp - solo testo - 051 6951180



email: info@atlantidelibri.it o in libreria (anche per info) per i dettagli sui singoli appuntamenti: https://www.facebook.com/libreria.atlantide/

