Festival Men-sa: ospiti Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio

Appuntamento venerdì 17 settempre al'Oratorio San Filippo Neri con Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio.

Da una parte la pandemia ha evidenziato sempre più la centralità dell’uomo, la sua complessità e fragilità. Dall’altra, nel 2021 ricorrono i 700 anni della scomparsa del grande poeta Dante Alighieri. Abbiamo pensato così di riflettere sui valori dell’Umanesimo rinascimentale per con- centrarci sul Nuovo Umanesimo. Così il “Nuovo Umanesimo” può essere stimolo potente per riflettere su responsabilità, giustizia, visione, Bellezza. Dialogheremo su ciò con Elisabetta Sgarbi che propone, con una formula tutta sua, letteratura, cinema, musica, non solo poiché è Direttrice Editoriale de ‘La nave di Teseo’ e regista, ma è pure mentore e produttrice musicale degli Extraliscio, che ci intratterranno con le loro parole e musica come omaggio alla tradizione, andando Oltre.

