In occasione del cinquecentenario della nascita del naturalista Ulisse Aldrovandi (1522-1605) e del centenario della morte del primo professore di geologia dell’Università di Bologna, Giovanni Capellini (1833-1922) , nasce la mostra MENTE ET MALLEO.

Da Ulisse Aldrovandi a Giovanni Capellini: storie dal primo museo geologico (15 ottobre 2022 – 31 agosto 2023), per riscoprire le curiosità che avevano catturato l’interesse del padre delle scienze naturali moderne e i fossili che hanno appassionato il grande geologo.

In concomitanza con la mostra, dal 15 ottobre 2022 al 13 maggio 2023, si terrà un ciclo di conferenze per approfondire e divulgare alcuni temi storico-scientifici legati alle figure di Aldrovandi e Capellini e al loro più importante lascito: un museo nato per divulgare la scienza alle generazioni future.

Orario invernale 1° settembre - 31 maggio

Da martedì a venerdì: 9.00 - 13.00

Sabato, domenica e festivi: 10.00 - 18.00

Orario estivo 1° giugno - 31 agosto

Da martedì a venerdì: 10.00 - 13.00

Sabato, domenica e festivi: 10.00 - 18.00

Chiusure: lunedì non festivi, 1° gennaio, 1° maggio, 15 agosto, 24 e 25

dicembre

Programma incontri:

15 ottobre 2022 - ore 16.30

Digitalizzazione di collezioni per allestimenti virtuali: opportunità, sinergie, tecniche

Filippo Fantini | Dipartimento di Architettura - Università di Bologna

Luca Dalcò | Founder, LKA

Prima della conferenza, alle ore 15.30, Michela Contessi, conservatrice della Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini”, condurrà una visita guidata gratuita alla mostra. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

19 novembre 2022 – ore 16.30

Il museo come trasmissione di curiosità

Lamberto Monti | Museo dei Botroidi di Luigi Fantini

17 dicembre 2022 – ore 16.30

Il Musaeum Metallicum di Ulisse Aldrovandi: origine e vicende della più antica raccolta pubblica di geologia dal Rinascimento ad oggi

Alessandro Ceregato | Paleontologo e collaboratore Sistema Museale di Ateneo

14 gennaio 2023 – ore 16.30

Orcinus citoniensis (Capellini, 1883) e altri delfini fossili del Pliocene italiano

Giovanni Bianucci | Dipartimento di Scienze della Terra - Università di Pisa

11 febbraio 2023 – ore 16.30

L’anello mancante e lo scandalo Archaeopteryx

Michela Contessi | Sistema Museale di Ateneo - Università di Bologna

11 marzo 2023 – ore 16.30

Le Collezioni del Museo Capellini raccontano la storia della Micropaleontologia, dalle sue origini settecentesche all'attuale applicazione negli studi sul cambiamento climatico

Stefano Claudio Vaiani | Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - Università di Bologna

15 aprile 2023 – ore 16.30

Ere geologiche, centenari, mandati elettorali: il senso del tempo di Giovanni Capellini

Roberto Balzani | Sistema Museale di Ateneo - Università di Bologna

13 maggio 2023 – ore 16.30

Fluidi dal profondo: diapiri, vulcani di fango e sorgenti di gas al largo della penisola crotonese

Andrea Argnani | Ismar CNR