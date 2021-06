"Menù del giorno": spettacolo di giocoleria comica dalla tipica atmosfera di una trattoria italiana

"Menù del giorno" è uno spettacolo di giocoleria comica dalla tipica atmosfera di una trattoria italiana.



Lo spettacolo è un menù visuale: numeri di abilità e scenette si susseguono come le portate di un pasto, per incuriosire e “abboffare” di emozioni il pubblico. Manipolazione di corde, di bottiglie e di piatti, trucchi incredibili con cucchiai, bicchieri, uova e tazzine da caffè, una coreografia “latina” da 1 a 5 palloni da calcio, un fachiro “molto italiano” e un finale a prova di nervi di spinning di piatti creeranno nello spettatore un impasto ben lavorato di sentimenti misti, dall’allegria alla tensione.



Uno spettacolo pensato per intrattenere e divertire, adatto a tutti.



La giocoleria è protagonista, ma anche e soprattutto il clown e la leggerezza.



Lo spettacolo fa parte di Pillole di Equilibri, rassegna di circo contemporaneo e di arte di strada.



Tutti gli appuntamenti si svolgono in totale sicurezza, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. Gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina e mantenere le misure di distanziamento sociale, in riferimento alle linee guida per la prevenzione attualmente in vigore.



Il pubblico sarà contingentato, quindi i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Gli spettacoli sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, aiuterà a finanziare l’iniziativa stessa. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell’ inizio dello spettacolo. In caso di pioggia eventuali comunicazioni su www.arterego.org oppure sulla nostra pagina facebook.



Prenota su Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-di-equilibri-menu-del-giorno-compagnia-bellavita-154608703795?aff=ebdsoporgprofile

