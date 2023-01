Mercati settimanali e mercati contadini comune per comune

Mercati della Città Metropolitana: dal lunedì alla domenica fra quelli misti e quelli alimentari, la mappa è corposa. Ecco una lista che va comune per comune. Fra i mercati "fissi" a Bologna, quello principale è il mercato della Piazzola, in Piazza VIII Agosto il venerdì e il sabato.



Argelato

Giovedì pomeriggio - Mercato contadino di Funo



Bologna

Tutti i martedì pomeriggio - Mercato Contadino Biologico VAG 61



Sabato mattina - Mercato contadino di via del Pratello



Sabato mattina - Mercato Campagna Amica al Centro commerciale Navile



Sabato mattina - Mercato contadino di Villa Bernaroli



Sabato mattina - Mercato Ritrovato



Lunedì pomeriggio - Mercato biologico di Piazza Verdi



Lunedì pomeriggio - Mercato contadino di via Piave



Martedì mattina - Mercato Campagna Amica di via Po



Martedì pomeriggio - Mercato Campagna Amica di piazzetta Don Gavinelli



Mercoledì pomeriggio - Mercato biologico Vicolo Bolognetti



Mercoledì pomeriggio - Mercato contadino di via Segantini



Giovedì pomeriggio - Mercato Campagna Amica via S. Giuseppe



Giovedì pomeriggio - Mercato contadino biologico via Gobetti



Venerdì pomeriggio - Mercato contadino biologico di via Pieve di Cadore



13 novembre 2022 - 21 febbraio 2023 - DiMondi Winter



12 gennaio 2023 - Mercoledì Ritrovato



Casalecchio di Reno

Sabato mattina - Mercato di Ceretolo di Casalecchio



Mercoledì mattina - Mercato comunale Toti



Giovedì mattina - Mercato della Croce



Venerdì mattina - Mercato di San Biagio



Castel Maggiore

Mercoledì pomeriggio - Mercato contadino a Trebbo di Reno



Venerdì pomeriggio - Mercato contadino di Castel Maggiore



Crevalcore

Sabato mattina - Mercato contadino di Crevalcore



Galliera

Tutti i giovedì pomeriggio - Mercato contadino a San Vincenzo di Galliera



Lunedì pomeriggio - Mercato contadino a Galliera Antica



Granarolo dell'Emilia

Mercoledì pomeriggio - Mercato campagna amica a Cadriano



Imola

Venerdì pomeriggio - Mercato della Terra di Imola



Monte San Pietro

Giovedì mattina - Mercato di Calderino



San Giorgio di Piano

Domenica mattina (da aprile a dicembre) - Mercato contadino di San Giorgio di Piano



Sasso Marconi

Sabato mattina - Mercato contadino di Sasso Marconi



Valsamoggia

Sabato mattina - Mercato contadino di Bazzano



Martedì mattina - Mercato contadino di Savigno



Mercoledì mattina - Mercato contadino di Crespellano



Valsamoggia - Castello di Serravalle

Lunedì mattina - Mercato contadino di Castello di Serravalle



Valsamoggia - Monteveglio

Giovedì mattina - Mercato contadino di Monteveglio



Zola Predosa

tutti i lunedì mattina - Mercato di Zola Predosa



Martedì pomeriggio - Mercato contadino di Riale di Zola Predosa



tutti i venerdì mattina - Mercato di Ponte Ronca di Zola Predosa